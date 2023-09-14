https://news.day.az/world/1597695.html Жилой дом взлетел на воздух в США - ВИДЕО
Жилой дом взлетел на воздух в США - ВИДЕО
В округе Мэдисон в штате Нью-Йорк взлетел на воздух жилой дом. Причина - взрыв бытового газа. Повреждения получили 6 соседних домов. Никто не пострадал, так как жители своевременно покинули жилье, почувствовав запах газа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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