Жилой дом взлетел на воздух в США
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В округе Мэдисон в штате Нью-Йорк взлетел на воздух жилой дом. Причина - взрыв бытового газа. Повреждения получили 6 соседних домов. Никто не пострадал, так как жители своевременно покинули жилье, почувствовав запах газа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.