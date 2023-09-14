Япония продолжит выстраивать отношения с Россией

Токио продолжит выстраивать отношения с Россией с учетом национальных интересов Японии, заявила на первой пресс-конференции после назначения новый министр иностранных дел страны Ёко Камикава, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В том, что касается нашей дипломатии, в отношениях с Россией мы будем действовать исходя из наших национальных интересов", - сказала она.

"Одними из основных приоритетов в отношениях между Японией и Россией на будущее являются решение территориальной проблемы и подписание мирного договора, а также возобновление программ обмена, в частности визитов родственников на могилы японцев (находящиеся на южных Курильских островах - ИФ)", - подчеркнула Камикава.

Министр отметила, что "Япония и Россия - соседние страны, и в экономической деятельности, к примеру, в рыболовстве, обеспечении безопасности на море Япония и Россия должны действовать как соседи".

Камикава добавила, что Токио сохранит санкционный режим в отношении России.

Ёко Камикава возглавила МИД Японии в результате перестановок в правительстве, проведенных накануне премьер-министром Фумио Кисидой.

Ранее мы писали о том, что правительство Японии ушло в отставку в полном составе.