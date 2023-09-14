Южная Корея сожалеет о сближении РФ и КНДР

Южная Корея выражает сожаление и обеспокоенность в связи с обсуждением военного сотрудничества, включая разработку спутников, лидерами России и КНДР на космодроме Восточный.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок.

"Выражаем глубокую обеспокоенность и сожаление в связи с тем, что на саммите Севера и России обсуждались вопросы военного сотрудничества, включая разработку спутников, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества", - приводит его слова газета "Тона ильбо".

"Научно-техническое сотрудничество, способствующее развитию ядерных и ракетных технологий, включая спутники, для запуска которых используются технологии баллистических ракет, запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказал дипломат. Он добавил, что Южная Корея вместе с США и другими дружественными странами следит за ситуацией.

Ранее мы писали о том, что КНДР запустила баллистические ракеты.