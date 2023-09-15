Lockheed Martin открывает крупный завод по производству вооружений в Польше

Lockheed Martin открыла в Польше свой второй по величине производственный центр в мире, сообщил вице-президент американского военно-промышленного концерна в Европе Джонатан Хойл, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Принадлежащий нам завод в Мельце (город в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши) является вторым по величине производственным центром Lockheed Martin в мире. Единственным более крупным заводом остается наше производство в Гринвилле в США", - сказал замглавы концерна агентству PAP.

Он отметил, что в целом диверсификация уже позволила Lockheed Martin "удвоить производство HIMARS и Javelin" (реактивная система залпового огня (РСЗО) и переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК)).

По словам Хойла, организация "альтернативных источников производства" вызвана не только изменениями геополитической обстановки и интересами концерна в европейском регионе, но и тем, что "пандемия показала, что централизация производства в одном месте сопряжена с высоким рынком".

Он отметил, что Lockheed Martin хочет развивать свою деятельность в Польше. "Хотя я не могу раскрывать, чего касаются обсуждения, мы ведем переговоры с польским Минобороны. Мы хотим развивать сотрудничество с Польшей на многих уровнях", - резюмировал замглавы американского военно-промышленного концерна.

Ранее мы писали о том, что Польша закупает сотни систем HIMARS у США.