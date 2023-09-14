Путин собрал совбез

Президент России Владимир Путин провел в формате видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Кремля.

На совещании обсуждались вопросы по развитию отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечению интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья.