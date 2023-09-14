https://news.day.az/world/1597774.html Путин собрал совбез
Путин собрал совбез
Президент России Владимир Путин провел в формате видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Кремля.
На совещании обсуждались вопросы по развитию отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечению интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья.
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