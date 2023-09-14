В Китае отреагировали на ограничения по экспорту чипов из США

Меры США по ограничению экспорта чипов в Китай нарушают рыночные правила и приводят к раздробленности на мировом рынке полупроводников, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

В начале сентября американский министр торговли Джина Раймондо заявила, что США будут настолько строгими и жесткими, насколько это возможно, в стремлении ограничить доступ Китая к наиболее современным микрочипам. Раймондо отметила, что подобные действия американской администрации продиктованы стремлением помешать развитию военной мощности КНР, однако Штаты не планируют полностью запрещать доступ Пекина к американским чипам.

"Меры США по ограничению экспорта чипов в Китай нарушают рыночные правила и приводят к раздробленности на мировом рынке полупроводников, что не только вредит законным правам и интересам китайских компаний, но и серьезным образом влияет на интересы производителей полупроводников во всем мире, в том числе, в США", - сказал Хэ Ядун.

Он также отметил, что Китай является крупнейшим в мире рынком полупроводников, а искусственно ограничивая нормальный торговый обмен, США навредят не только другим, но и себе.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов и облачных сервисов, используемых для технологий искусственного интеллекта. Помимо поставок микропроцессоров, под экспортными ограничениями также могут оказаться облачные сервисы для китайских компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта.

Ранее мы писали о том, что Китай создает новый инвестиционный фонд для развития полупроводникового сектора.