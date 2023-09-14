Южная Корея допустила проведение учений с США

Власти Республики Корея внимательно следят за возможностью проведения совместных военно-морских учений между РФ и КНДР и допускают проведение противоракетных маневров вместе с США и Японией в ответ. Об этом заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Чон Ха Гю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было много подобных прогнозов, мы продолжим внимательно следить за ситуацией, учитывая такую возможность", - ответил чиновник на вопрос о том, возможны ли учения РФ и КНДР в Японском море.

Он также прокомментировал варианты ответных действий. Его спросили, может ли Республика Корея в ответ провести двусторонние противоракетные учения с США или трехсторонние с Японией. "В Комитете начальников штабов вполне могут [это] рассмотреть", - сказал он.

Чон Ха Гю также сказал, что поставки оружия из КНДР будут нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. "Мы надеемся, что международные нормы будут соблюдаться. Думаю, что нужно ждать и следить", - сказал он. 5 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что возможность проведения совместных учений с КНДР обсуждается.