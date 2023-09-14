Польша категорически отвергла принятие Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО является отдаленным вопросом. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Польское агентство печати PAP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", - заявил он. Дуда пояснил, что вступление Украины в военный альянс означало бы вступление НАТО в войну с Россией.

При этом, добавил польский лидер, перспектива присоединения Киева к НАТО все же реальна.