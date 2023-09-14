Казахстан задумался о производстве беспилотников

Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов рассказал о проводимой работе по оснащению казахстанской армии беспилотными летательными аппаратами, сообщает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ.

"Это очень важный вопрос. И сейчас на пленарном заседании Сената этот вопрос интересовал и депутатов. Анализ последних вооруженных конфликтов показывает актуальность применения БПЛА, мы это понимаем и принимаем соответствующие меры. В настоящий момент мы как приобретаем, так и разрабатываем сами", - сказал Султан Камалетдинов на брифинге в Сенате.

Он поделился планами по налаживанию производства БПЛА в Казахстане.

"На сегодняшний день у нас имеются БПЛА израильского производства, произведенные в КНР БПЛА, идет работа по созданию совместного предприятия с турецкими компаниями, но я думаю это более четко прокомментирует соответствующий государственный орган. Кроме того, в настоящий момент проводятся демонстрационные испытания наших разработок по БПЛА", - отметил замминистра.