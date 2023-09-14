https://news.day.az/world/1597977.html Тайвань закупит у Турции беспилотники
Тайвань закупит у Турции беспилотники
Тайвань закупит у Турции 160 беспилотников.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, на Аэрокосмической и оборонной выставке TASTE в Тайване был подписан меморандум о взаимопонимании для закупки 160 БПЛА Jackal, используемых для транспортной логистики в секторе гражданской авиации.
Отметим, что первый экспорт БПЛА Jackal был осуществлен в Великобританию в октябре 2022 года.
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