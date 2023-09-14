Тайвань закупит у Турции беспилотники

Тайвань закупит у Турции 160 беспилотников.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, на Аэрокосмической и оборонной выставке TASTE в Тайване был подписан меморандум о взаимопонимании для закупки 160 БПЛА Jackal, используемых для транспортной логистики в секторе гражданской авиации.

Отметим, что первый экспорт БПЛА Jackal был осуществлен в Великобританию в октябре 2022 года.