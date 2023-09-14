Туркменистан готов к поставкам своего природного газа в другие страны Центральной Азии

Туркменистан готов к поставкам своего природного газа и электроэнергии в другие страны Центральной Азии и через их территории на внешние рынки на взаимовыгодных условиях.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе.

"Считаем возможным рассмотреть это предложение с точки зрения налаживания долгосрочного взаимодействия между нашими государствами. В этой связи представляется целесообразным создать новую форму пятистороннего взаимодействия - Энергетический диалог центрально-азиатских стран",- сказал он.

По его словам, энергетика является ключевым компонентом экономики государств Центральной Азии.

"В настоящее время в регионе наблюдается процесс формирования политико-правовых и экономических условий для устойчивого энергетического партнерства, ориентированного как на удовлетворение внутрирегионального спроса, так и на выход к мировым рынкам через международные транзитные коридоры",- сказал Бердымухамедов.