Кыргызстан хочет возобновить сотрудничество по использованию ресурсов реки Нарын

Кыргызстан хочет возобновить сотрудничество по использованию энергетических ресурсов реки Нарын.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе.

"Предлагаю начать работу над возобновлением и совершенствованием сотрудничества в рамках Соглашения об использовании водных и энергетических ресурсов реки Нарын - Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами",- сказал он.

Жапаров подчеркнул, что его страна открыта и готова к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству по всему спектру водно-энергетических вопросов.

"Также предлагаю создать в городе Бишкеке Региональный центр по внедрению в регионе Центральной Азии энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, что позволило бы обеспечить рациональное использование водных и энергетических ресурсов в нашем регионе в целом.

Сегодня мы в Кыргызстане меняем свой подход к водной политике от пользовательской к природоохранной, суть которой заключается в обеспечении охраны зоны формирования водных ресурсов, безопасности гидротехнических сооружений и формировании полной информации об экологическом состоянии в верховьях рек, а также создании экономического механизма для сохранения единой экологической системы и устойчивого развития Кыргызской Республики",- сказал президент Кыргызстана.

По его словам, на международном уровне Кыргызстан продвигает инициативы, направленные на устойчивое горное развитие, сохранение ледников и зоны формирования водных ресурсов.