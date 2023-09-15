https://news.day.az/world/1597999.html Турция и ЕС обсудили двустороннее взаимодействие
Турция и ЕС обсудили двустороннее взаимодействие
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели, передает Day.Az.
Как сообщает пресс-служба турецкого МИД, стороны обсудили отношения Турции и ЕС.
В ходе беседы были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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