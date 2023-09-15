Число погибших в результате наводнений в Ливии превысило 11 тысяч

Число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тыс. человек, передает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на ливийский Красный Полумесяц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации канала, еще 20 тыс. человек пропали без вести, а наводнение унесло в море около двух тысяч тел.

12 сентября официальный представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), глава делегации IFRC в Ливии Тамер Рамадан заявил, что порядка 10 тыс. человек пропали без вести в результате крупных наводнений в Ливии.

10 сентября на страну обрушился циклон "Даниэль". Сильнее всего пострадал город Дерна, область Киренаика, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация. Власти страны объявили трехдневный национальный траур. Ливия также запросила международную помощь.