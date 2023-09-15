Иранское правительство готовится к годовщине начавшихся после смерти Махсы Амини протестов
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Иранское правительство готовится к годовщине протестов, начавшихся в прошлом году со смертью Махсы Амини.

Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran, опубликовавший соответствующие кадры.

На видео, снятом в провинции Йезд, запечатлено, как режим мулл, опасаясь народных выступлений, обносит бетонным ограждением административное здание местной власти.