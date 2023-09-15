Хантер Байден подал в суд на бывшего помощника Трампа

Сын президента США Джо Байдена Хантер подал в суд на экс-помощника бывшего главы государства Дональда Трампа. Хантер требует компенсацию за слив данных с его ноутбука.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, исковое заявление подали против Гаррета Зиглера. Экс-советника просят наказать за утечку личной информации. Помимо Зиглера, фигурантами дела стали еще 10 человек. Заявление в суде Калифорнии рассмотрят присяжные.