https://news.day.az/world/1598023.html Хантер Байден подал в суд на бывшего помощника Трампа - ВИДЕО
Хантер Байден подал в суд на бывшего помощника Трампа - ВИДЕО
Сын президента США Джо Байдена Хантер подал в суд на экс-помощника бывшего главы государства Дональда Трампа. Хантер требует компенсацию за слив данных с его ноутбука.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, исковое заявление подали против Гаррета Зиглера. Экс-советника просят наказать за утечку личной информации. Помимо Зиглера, фигурантами дела стали еще 10 человек. Заявление в суде Калифорнии рассмотрят присяжные.
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