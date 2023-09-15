Южная Корея рассматривает возможность введения санкций против России

Южная Корея допускает принятие в отношении России различных мер, в том числе санкций, в случае заключения РФ и КНДР оружейных сделок, заявил южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство "Ренхап".

"Мы рассматриваем все возможные меры", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Сеул введение санкций как против Северной Кореи, так и против России.

"Достижение Северной Кореей любого соглашения, связанного с торговлей оружием с Россией по результатам саммита их руководителей, стало бы чрезвычайно серьезной угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове", - подчеркнул дипломат.

Пак Чин добавил, что военное сотрудничество, включая торговлю оружием, между Северной Кореей и Россией стало бы нарушением соответствующих резолюций СБ ООН в отношении Пхеньяна.

"Правительство делает строгое предупреждение и настоятельно призывает не допускать подобных действий", - сказал министр.

Ранее обеспокоенность по поводу возможного военного сотрудничества между КНДР и Россией, выразил южнокорейский премьер-министр Хан Док Су.

"Мы являемся свидетелями сближения отношений между Россией и Северной Кореей. Новости о возможности военного сотрудничества между двумя странами вызывают тревогу", - отметил он.

Между тем назначенная накануне министром иностранных дел Японии Ёко Камикава предостерегла от нарушения резолюций ООН по оружейным сделкам с Северной Кореей.

"Мы наблюдаем (за переговорами) с обеспокоенностью, включая возможность того, что это может привести к нарушениям резолюций Совета Безопасности ООН на все сделки с Северной Кореей, связанные с оружием", - заявила Камикава на пресс-конференции.

Ранее мы писали о том, что Южная Корея сожалеет о сближении РФ и КНДР.