Президент Туркменистана призвал страны региона к сотрудничеству в сфере защиты окружающей среды

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов призвал страны Центральной Азии активизировать сотрудничество в области окружающей среды.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на заседании совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), которое состоялось в Душанбе.

"Туркменистан и далее будет выступать за реализацию конкретных инициатив стран - учредителей МФСА, направленных на активизацию регионального взаимодействия и формирование системных механизмов сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе Центральной Азии. В этой связи мы предлагаем активизировать работу по совершенствованию договорно-правовой базы фонда и определить цели и задачи дальнейшей работы. Считаем необходимым вести этот процесс с учетом интересов всех государств - учредителей МФСА и на основе основополагающих принципов и норм международного права", - сказал он.

Также Бердымухамедов отметил, что его страна вместе со всеми странами Центральной Азии большое внимание отводит продвижению "водной дипломатии" в регионе, и в ходе своего председательства в МФСА Ашхабад инициировал разработку Центральноазиатской водной стратегии. "При этом мы считаем целесообразным закрепить в указанном документе основные принципы и правила политико-дипломатического взаимодействия наших государств по водной проблематике, основанные на взаимном уважении, равноправном партнерстве и учете интересов всех стран региона", - сказал он, добавив, что этот документ мог бы стать основой для разработки Глобальной водной стратегии ООН.

Кроме того, туркменский лидер напомнил, что его страна предложила учредить Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, который предметно и системно в сотрудничестве с ООН работал бы по всему спектру экологической повестки.