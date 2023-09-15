Великобритания ввела санкции против высокопоставленных чиновников Ирана

Великобритания в координации с США, Канадой и Австралией ввела санкции против иранских чиновников в связи с якобы имеющим место принуждением женщин к ношению хиджаба. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, были введены в отношении министра культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммада Мехди Эсмаили, его заместителя Мохаммада Хашеми, мэра Тегерана Алирезы Закани и официального представителя иранской полиции Саида Монтазера оль-Махди. Также под санкции подпала тегеранская компания Arvan Cloud, которая в заявлении британского МИД названа "ключевым партнером Министерства информационно-коммуникационных технологий Ирана".

В сообщении Форин оффиса сказано, что рестрикции против Ирана приурочены к годовщине смерти 22-летней Махсы Амини. Ее похороны 16 сентября 2022 года привели к волнениям в исламской республике. Согласно официальной версии, полиция задержала ее за неправильное ношение хиджаба. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

Согласно иранскому уголовному кодексу, женщинам, не соблюдающим нормы ношения головного платка, грозит, помимо штрафов, лишение свободы на срок от 10 дней до 2 месяцев. Кроме того, к ним могут применяться дополнительные меры административного характера, в частности увольнение с государственной службы, ссылка, запрет на выезд из страны и контакты с оппозиционными организациями, конфискация имущества. Еще более серьезное наказание ожидает тех, кто убеждает и поощряет других к отказу от ношения хиджаба: они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 1 года до 10 лет.