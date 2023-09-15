Великобритания наказала санкциями иранского министра

Великобритания в координации с США, Канадой и Австралией ввела санкции против иранских чиновников в связи с якобы имеющим место принуждением женщин к ношению хиджаба.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, были введены в отношении министра культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммада Мехди Эсмаили, его заместителя Мохаммада Хашеми, мэра Тегерана Алирезы Закани и официального представителя иранской полиции Саида Монтазера оль-Махди. Также под санкции подпала тегеранская компания Arvan Cloud, которая в заявлении британского МИД названа "ключевым партнером Министерства информационно-коммуникационных технологий Ирана".

В сообщении Форин оффиса сказано, что рестрикции против Ирана приурочены к годовщине смерти 22-летней Махсы Амини. Ее похороны 16 сентября 2022 года привели к волнениям в исламской республике. Согласно официальной версии, полиция задержала ее за неправильное ношение хиджаба. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

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