G7 готовится наложить санкции на российский алмазный сектор
Запрет на импорт российских алмазов будет согласован странами "Большой семерки" в ближайшие две-три недели.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил Bloomberg бельгийский чиновник.
Будет введен прямой запрет на покупки, который вступит в силу 1 января 2024 года, а также косвенный запрет, который будет введен постепенно, добавил источник агентства.
По его словам, G7 еще предстоит разобраться в технических деталях эмбарго на российские алмазы, затем осенью ЕС сможет разработать санкционные правила, сказал чиновник. План состоит в том, чтобы запретить закупку алмазов или бриллиантов напрямую у "АЛРОСА" или у перепродавцов из Индии или ОАЭ.
Доходы России от продажи алмазов Кимберлийский процесс оценивает в $4 млрд ежегодно.
Ранее мы писали о том, что Южная Корея рассматривает возможность введения санкций против России.
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