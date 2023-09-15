G7 готовится наложить санкции на российский алмазный сектор

Запрет на импорт российских алмазов будет согласован странами "Большой семерки" в ближайшие две-три недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил Bloomberg бельгийский чиновник.

Будет введен прямой запрет на покупки, который вступит в силу 1 января 2024 года, а также косвенный запрет, который будет введен постепенно, добавил источник агентства.

По его словам, G7 еще предстоит разобраться в технических деталях эмбарго на российские алмазы, затем осенью ЕС сможет разработать санкционные правила, сказал чиновник. План состоит в том, чтобы запретить закупку алмазов или бриллиантов напрямую у "АЛРОСА" или у перепродавцов из Индии или ОАЭ.

Доходы России от продажи алмазов Кимберлийский процесс оценивает в $4 млрд ежегодно.

Ранее мы писали о том, что Южная Корея рассматривает возможность введения санкций против России.