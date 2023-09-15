И ЕС усилил санкционное давление на Иран

Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за нарушений прав человека в стране, включив в черный список четыре физических и шесть юридических лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

"В соответствии с обязательством Евросоюза решать все проблемы, вызывающие озабоченность относительно Ирана, включая ситуации с правами человека, как подтверждено в выводах Совета от 12 декабря 2022 года, четыре человека и шесть компаний должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры", - отмечается в нем. В черный список попали сотрудники полиции и тюрем, а также СМИ, государственные организации по кибербезопасности, СМИ и исправительные учреждения.

Ранее мы писали о том, что Великобритания наказала санкциями иранского министра.