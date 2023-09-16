Испания призывает ЕС снизить внешнюю зависимость

Власти Испании, которая до конца текущего года является председателем в Совете ЕС, выступают за снижение внешней зависимости сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства королевства Педро Санчес.

Он выступил перед намеченным на 6 октября в Гранаде саммитом ЕС. "Что нам нужно сделать, так это уменьшить нашу внешнюю зависимость и, следовательно, укрепить стратегический производственный потенциал", - сказал и.о. премьера.

"Это не значит, что союз должен начать производить внутри своих границ все, что он сейчас привозит извне, - пояснил Санчес. - Я считаю, что союз не должен выгонять иностранные компании, а наоборот, мы должны их привлекать". Как добавил и.о. главы правительства, "ограничением для иностранных инвестиций является защита законных национальных интересов".