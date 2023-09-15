Украинское зерно находится под контролем США

Поставки зерна с Украины контролируются Соединенными Штатами, а лидеры Евросоюза руководствуются в этом вопросе американскими, а не европейскими интересами. Такое мнение высказал премьер Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он подтвердил, что Венгрия оставит в силе запрет на импорт зерна с Украины в одностороннем порядке, если Еврокомиссия не продлит истекающий 15 сентября запрет на его поставки в пять стран Центральной Европы. "Пока брюссельские бюрократы не хотят его продлевать, и если они не сделают этого сегодня до полуночи, то мы объединим усилия с несколькими странами - Румынией, Польшей, Словакией - для того, чтобы продлить запрет на импорт на национальной основе, что станет серьезной битвой с Брюсселем", - сказал глава правительства.

Орбан добавил, что такие бои приходится вести каждый день, поскольку руководство ЕС не желает вставать на сторону европейских стран, а предпочитает руководствоваться в зерновом вопросе американскими интересами. По его мнению, украинское зерно на самом деле "коммерческий продукт с территории, которая, вероятно, уже давно находится в руках США".

"Это открывает новое измерение в дискуссии по Украине, а именно: кто выигрывает и кто проигрывает в этой войне. Однозначно то, что Америка выигрывает, а Европа проигрывает", - подчеркнул Орбан. "Нас обманули с украинским зерном, и бедные африканские дети не видят ни килограмма хлеба", - добавил премьер, напомнив, что украинская сельхозпродукция не доходит до традиционных рынков сбыта в Азии и Африке, а оседает в Европе.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В июле пять стран Центральной Европы совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить до конца года запрет на импорт зерна с Украины, указав, что оно должно поступать на традиционные рынки сбыта в Азию и Африку. В августе Венгрия предупредила, что в противном случае она не только сохранит зерновое эмбарго, но и распространит его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции.