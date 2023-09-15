Норвегия намерена продолжать поставки газа в ЕС

Норвегия будет обеспечивать поставку природного газа (ПГ) потребителям в странах Евросоюза, но в перспективе планирует отказаться от использования данного вида ископаемого топлива. Об этом заявил агентству Reuters министр по вопросам климата и окружающей среды королевства Эспен Барт Эйде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что стратегически важно поддерживать эти поставки [в ЕС], пока они еще используются, но мы также работаем над тем, чтобы отказаться от использования <...> природного газа. <...> Мы вышли за пределы пиковых значений и прекрасно понимаем и даже рады сказать, что нефть и газ постепенно будут занимать все меньше и меньше места в нашей экономике", - сказал министр.

По данным за 2022 год, норвежские месторождения обеспечивали 20-25% потребления газа в ЕС и Великобритании. Их доля составляла 3% на глобальном энергетическом рынке.