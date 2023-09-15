США изучают возможность перенести базу беспилотников из Нигера в другую страну

США рассматривают альтернативные страны для размещения своей базы беспилотников для контртеррористических миссий после переворота в Нигере. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке Джеймс Хекер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я скажу, что есть несколько мест, которые мы рассматриваем, но пока ничего не подтверждено. Мы говорили об этом с некоторыми странами", - приводит его слова издание Defense One.

Ранее Хекер заявил, что Вооруженные силы США возобновили активную деятельность на территории своих баз, расположенных в Нигере, после получения одобрения со стороны местных властей. При этом он отметил, что США не возобновляют сотрудничество с Нигером в сфере борьбы с терроризмом.

8 сентября газета Politico проинформировала со ссылкой на свои источники, что численность американских военнослужащих, находящихся в Нигере, может сократиться в ближайшее время примерно вдвое в результате решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности после того, как мятежники в конце июля отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа, как проинформировал портал ActuNiger, Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.