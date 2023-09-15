Власти Венгрии объяснили высокую инфляцию в стране

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт назвал решение Украины о плате за транзит нефти причиной высокой инфляции в стране. Об этом сообщает портал Origo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Киев увеличил плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в пять раз, из-за чего цены на топливо резко выросли. При этом инфляция увеличилась как минимум на 0,5% только за последние два месяца.

"Главная причина этого состоит в том, что нам приходится в пять раз больше платить за поставку топлива по трубопроводу через Украину. Повышение Украиной платы за транзит противоречит всем нормам", - заявил Гуйяш.