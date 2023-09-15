Вашингтон не остался в стороне и тоже усилил санкционный режим против Тегерана

Министерство финансов США обновило санкционный список по Ирану, внеся в него три основных СМИ исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте ведомства.

В него вошли информационные агентства Fars и Tasnim, а также телеканал Press TV.

Ранее мы писали о том, что и ЕС усилил санкционное давление на Иран.