https://news.day.az/world/1598273.html Вашингтон не остался в стороне и тоже усилил санкционный режим против Тегерана
Вашингтон не остался в стороне и тоже усилил санкционный режим против Тегерана
Министерство финансов США обновило санкционный список по Ирану, внеся в него три основных СМИ исламской республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте ведомства.
В него вошли информационные агентства Fars и Tasnim, а также телеканал Press TV.
Ранее мы писали о том, что и ЕС усилил санкционное давление на Иран.
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