ВС Казахстана и Кыргызстана провели совместные учения
На полигоне Сарышаган в Казахстане прошла активная фаза учения войск ПВО ВС Казахстана и Кыргызстана с боевой стрельбой "Боевое содружество-2023".
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает КНИА "Кабар".
За совместными маневрами наблюдали министры обороны Казахстана Руслан Жаксылыков и Кыргызстана Бактыбек Бекболотов.
Показаны боевые стрельбы расчетов войск ПВО и экипажей авиации Военно-воздушных сил СВО ВС РК по воздушным и наземным целям.
Также были продемонстрированы элементы проведения противовоздушной обороны объектов и группировок войск, находящихся на Сарышаганском направлении.
Финальным аккордом стало "уничтожение объектов аэродрома противника".
В совместном учении были задействованы 1075 военнослужащих, более 200 единиц боевой и специальной техники, а также свыше 30 единиц летательных аппаратов.
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