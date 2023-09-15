ВС Казахстана и Кыргызстана провели совместные учения

На полигоне Сарышаган в Казахстане прошла активная фаза учения войск ПВО ВС Казахстана и Кыргызстана с боевой стрельбой "Боевое содружество-2023".

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает КНИА "Кабар".

За совместными маневрами наблюдали министры обороны Казахстана Руслан Жаксылыков и Кыргызстана Бактыбек Бекболотов.

Показаны боевые стрельбы расчетов войск ПВО и экипажей авиации Военно-воздушных сил СВО ВС РК по воздушным и наземным целям.

Также были продемонстрированы элементы проведения противовоздушной обороны объектов и группировок войск, находящихся на Сарышаганском направлении.

Финальным аккордом стало "уничтожение объектов аэродрома противника".​​​​​​​

В совместном учении были задействованы 1075 военнослужащих, более 200 единиц боевой и специальной техники, а также свыше 30 единиц летательных аппаратов.