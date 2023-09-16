Что обсудит Байден на встрече с лидерами Центральной Азии?

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что предстоящая встреча американского лидера Джо Байдена с коллегами из Центральной Азии не направлена против какой-либо страны и имеет "позитивную повестку". Его слова на брифинге передает ТАСС, передает Day.Az.

"Этот саммит не направлен против какой-либо страны. Речь идет о позитивной повестке, которую мы хотим проработать с этими странами", - сказал Салливан.

Советник Байдена отметил, что по итогам встречи планируется принять совместное заявление с конкретизацией направлений совместной работы. По его словам, США намерены "привнести некоторые ресурсы, чтобы это можно было сделать эффективно".

На следующей неделе в Нью-Йорке состоится первый в истории саммит в формате C5+1 с участием президентов США, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.