МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают слышать взрывы на расстоянии от Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении генерального директора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ, передает Day.Az.

"Подчеркивая потенциальную опасность для ядерной безопасности во время конфликта в Украине, эксперты МАГАТЭ продолжали слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС, которая расположена у линии фронта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воды у ЗАЭС достаточно для охлаждения в течение нескольких месяцев. Гросси подчеркнул, что за последнее время эксперты МАГАТЭ не нашли на ЗАЭС новые взрывчатки или мины.

Миссия МАГАТЭ состоит из пяти инспекторов, которые наблюдают и оценивают состояние безопасности ЗАЭС. Специалисты организации присутствуют на станции с 1 сентября прошлого года после первого визита ее гендиректора Рафаэля Гросси на ЗАЭС.