Объявлена дата встречи Байдена и Зеленского

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на следующей неделе примет в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, после возвращения Байдена из Нью-Йорка американский лидер примет Зеленского в Вашингтоне. Встреча состоится в четверг, 21 сентября.

Советник Байдена уточнил, что это будет третья встреча лидеров двух стран в Белом доме.