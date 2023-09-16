https://news.day.az/world/1598346.html Объявлена дата встречи Байдена и Зеленского
Объявлена дата встречи Байдена и Зеленского
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на следующей неделе примет в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского.
Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам Салливана, после возвращения Байдена из Нью-Йорка американский лидер примет Зеленского в Вашингтоне. Встреча состоится в четверг, 21 сентября.
Советник Байдена уточнил, что это будет третья встреча лидеров двух стран в Белом доме.
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