Власти Буркина-Фасо потребовали от военного атташе Франции покинуть страну

Власти Буркина-Фасо потребовали от военного атташе Франции Эмманюэля Паскье покинуть страну в течение ближайших 14 дней. Об этом сообщило Буркинийское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, предписание обусловлено подрывной деятельностью атташе. Одновременно с ним Буркина-Фасо должны покинуть остальные сотрудники военного атташата Франции.

Правительство Буркина-Фасо также распорядилось закрыть свою военную миссию в Париже.