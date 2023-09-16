https://news.day.az/world/1598347.html Власти Буркина-Фасо потребовали от военного атташе Франции покинуть страну
Власти Буркина-Фасо потребовали от военного атташе Франции покинуть страну
Власти Буркина-Фасо потребовали от военного атташе Франции Эмманюэля Паскье покинуть страну в течение ближайших 14 дней. Об этом сообщило Буркинийское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, предписание обусловлено подрывной деятельностью атташе. Одновременно с ним Буркина-Фасо должны покинуть остальные сотрудники военного атташата Франции.
Правительство Буркина-Фасо также распорядилось закрыть свою военную миссию в Париже.
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