В Сьерре-Леоне обвинили США во вмешательстве в выборы

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил, что США попытались заставить его вмешаться в выборы в июне 2023 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

При этом представители США, ЕС, Франции, Ирландии и Германии заявляли об отсутствии прозрачности при подсчете голосов на итогах президентских выборах. Согласно официальным результатам, Био одержал победу, набрав 56% на выборах с явкой 80%.

"США меня попросили помешать им объявить результаты. Поэтому я не знаю, кто кого обвиняет во вмешательстве", - заявил он.

Несмотря на это зявление, Био подчеркнул, что его страна поддерживает "прекрасные" отношения с США и будет их сохранять.

До этого в Сьерра-Леоне арестовали военных, планировавших нападение на госучреждения.

По данным местной полиции, в период между 7 и 10 августа военные намеревались провести массовые акции протеста для нападения на госучреждения.