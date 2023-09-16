НАТО проведет крупнейшие после холодной войны учения
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Североатлантический альянс подтвердил, что проведет крупнейшие со времен холодной войны учения. Об этом рассказал глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Учения называются "Стойкий защитник". Они пройдут весной 2024 года.