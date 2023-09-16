https://news.day.az/world/1598527.html НАТО проведет крупнейшие после холодной войны учения
НАТО проведет крупнейшие после холодной войны учения
Североатлантический альянс подтвердил, что проведет крупнейшие со времен холодной войны учения. Об этом рассказал глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Учения называются "Стойкий защитник". Они пройдут весной 2024 года.
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