Литва планирует построить стену на границе с Беларусью

Министерство внутренних дел Литвы видит необходимость установить физический барьер на всей протяженности границы с Беларусью, включая заболоченную местность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила глава ведомства Агне Билотайте в эфире радио LRT.

"Министерство внутренних дел дало поручение Службе охраны государственной границы оценить такую возможность, и в ближайшее время я проведу переговоры с министерством окружающей среды, чтобы оценить возможность строительства физической инфраструктуры на болотистых охраняемых территориях", - рассказала глава литовского МВД.

В настоящее время ограждение в виде забора и колючей проволоки на литовско-белорусской границе установлено на участках протяженностью около 550 км, а общая протяженность этой границы составляет 679 км. На протяжении более 100 км граница проходит по рекам, озерам, болотам, находясь под контролем видеокамер и других технических средств.

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