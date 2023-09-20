Франция сократит военное присутствие в Африке

Франция, вероятно, сократит свое военное присутствие в Африке, чтобы увеличить в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) страны Стефан Миль, Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Defense One.

"Франция, вероятно, в будущем сократит силы в Африке. Мы охватываем все больше и больше территории в Тихом океане", - заявил французский военный.

Он также добавил, что сокращение военного сотрудничества с Западной Африкой не означает окончательный уход из региона. Миль подчеркнул, что Франция будет дальше участвовать в контртеррористических операциях в регионе Сахеля.