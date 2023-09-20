https://news.day.az/world/1599226.html Франция сократит военное присутствие в Африке
Франция сократит военное присутствие в Африке
Франция, вероятно, сократит свое военное присутствие в Африке, чтобы увеличить в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) страны Стефан Миль, Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Defense One.
"Франция, вероятно, в будущем сократит силы в Африке. Мы охватываем все больше и больше территории в Тихом океане", - заявил французский военный.
Он также добавил, что сокращение военного сотрудничества с Западной Африкой не означает окончательный уход из региона. Миль подчеркнул, что Франция будет дальше участвовать в контртеррористических операциях в регионе Сахеля.
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