Япония призывает реформировать Совет Безопасности ООН

Япония поддерживает идею расширить состав Совета Безопасности ООН, заявил премьер-министр страны Фумио Кисидана высокой сессии Генасамблеи ООН, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мир меняется существенным образом. Нам необходим Совет Безопасности, который бы отражал мир сегодняшнего дня. Япония поддерживает усиление присутствия Африки (в структуре - ред.), а также необходимость расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. Сейчас, когда в следующем году будет отмечаться 80-летие ООН, настало время для конкретных действий", - сказал Кисида.

Японский премьер также затронул вопрос права вето. По его словам, ограничение применения этого правила поможет восстановить и укрепить уверенность в СБ ООН.

Кисида добавил, что Токио приложит усилия для повышения транспрентности обсуждений в органе.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Вашингтон хочет проработать увеличение количества участников в Совбезе.

Проблему реформирования Совбеза ООН обсуждают с 2000-х годов. Некоторые государства предлагали увеличить число постоянных и непостоянных членов. Дискуссии вели и по поводу права вето. В качестве новых постоянных членов рассматривали Германию, Японию, Бразилию, Аргентину, Индию, ЮАР и Нигерию.

Ранее мы писали о том, что Байден озвучит предложение о расширении совбеза ООН.