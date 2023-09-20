https://news.day.az/world/1599431.html Сильнейшие дожди за столетие обрушились на Иран - ВИДЕО
Сильнейшие дожди за столетие обрушились на Иран - ВИДЕО
В результате наводнения на севере Ирана пострадали по меньшей мере 20 человек после того, как официальные лица назвали самыми сильными дождями в регионе за столетие.
С воскресенья дожди обрушились на города Астара и Талеш, расположенные на побережье Каспийского моря, недалеко от границы с Азербайджаном.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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