Сильнейшие дожди за столетие обрушились на Иран

В результате наводнения на севере Ирана пострадали по меньшей мере 20 человек после того, как официальные лица назвали самыми сильными дождями в регионе за столетие.

С воскресенья дожди обрушились на города Астара и Талеш, расположенные на побережье Каспийского моря, недалеко от границы с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.