https://news.day.az/world/1599516.html Независимость, территориальная целостность и суверенитет – основные принципы для Казахстана - Токаев
Независимость, территориальная целостность и суверенитет – основные принципы для Казахстана - Токаев
Независимость, территориальная целостность и суверенитет - основные принципы, которыми казахстанский народ будет руководствоваться и сейчас, и в будущем.
Как передает в среду Day.Az, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Токаев отметил, что Казахстан - миролюбивое государство, которое отстаивает свои национальные интересы и находится в постоянном поиске мирного решения международных проблем.
"Мы будем продолжать сотрудничество с нашими основными союзниками по всем стратегическим вопросам", - добавил он.
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