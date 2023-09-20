Независимость, территориальная целостность и суверенитет - основные принципы, которыми казахстанский народ будет руководствоваться и сейчас, и в будущем.

Как передает в среду Day.Az, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Токаев отметил, что Казахстан - миролюбивое государство, которое отстаивает свои национальные интересы и находится в постоянном поиске мирного решения международных проблем.

"Мы будем продолжать сотрудничество с нашими основными союзниками по всем стратегическим вопросам", - добавил он.