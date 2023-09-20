Путин принял приглашение посетить Китай

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием принял предложение посетить в октябре Китай, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя (КНР) Си Цзиньпина, которая уже имеет такой международный бренд "Один пояс, один путь", - сказал российский президент на встрече с членом политбюро ЦК КПК, главой китайского МИД Ван И.

Путин подчеркнул, что это полностью соответствует интересам России, "интегрирует, собственно говоря, и наши идеи создания большого евразийского пространства", и интересам Китая.

"И действуем достаточно синхронно", - добавил он.

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