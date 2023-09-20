Король Великобритании прибыл с госвизитом во Францию
Король Великобритании Карл III с супругой - королевой Камиллой - прибыл во Францию с трехдневным государственным визитом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Le Figaro.
Их самолет приземлился в Орли. Короля с королевой там встретила делегация во главе с премьер-министром Франции Элизабетой Борн.
Ожидается, что королевская чета из аэропорта отправится на церемонию у Триумфальной арки, где их встретит президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон.
На церемонии прозвучат национальные гимны Великобритании и Франции, к могиле неизвестного солдата возложат венки. В небо поднимутся истребители ВВС обеих стран.
После этого, король Великобритании и президент Франции отправятся в Елисейский дворец, где проведут переговоры, в частности, как ожидается, по ситуациям в Украине и на итальянском острове Лампедуза.
В Елисейском дворце ранее указали, что этот визит Карла III "продемонстрирует глубокие исторические связи, которые объединяют две страны".
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