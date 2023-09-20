Финляндия продолжит строить забор на границе с Россией

Финляндия продолжит строить ограждение на границе с Россией весной 2024 года, сообщил телерадиоканал Yle, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, забор длиной около 40 км будет построен в Северной Карелии. Конкретные места, где планируется стройка, власти пока не назвали. Глава Пограничной службы Северной Карелии заявил, что землевладельцев дополнительно уведомят в ноябре.

В июне 2022 года Министерство внутренних дел Финляндии сообщило о планах правительства установить заграждения "в критических районах на восточной границе [с Россией]", чтобы подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера", в том числе использования "миграционного вопроса в целях оказания политического давления". В феврале Финляндия начала возводить "пробный участок" трехкилометрового ограждения на границе с Россией в районе пограничного перехода Иматра. 14 сентября сообщалось о завершении его строительства.