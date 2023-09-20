Франция и ФРГ продолжат работу по созданию совместного танка

Германия и Франция продолжат разработку танка в рамках программы наземной боевой системы MGCS, несмотря на планы по созданию танка нового поколения с участием фирм из ФРГ, Испании, Италии и Швеции. Об этом заявили в интервью газете Le Monde министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Да, существует европейский проект по разработке современного танка [ФРГ, Испании, Италии и Швеции]. Однако этот проект был начат не государствами, а частными компаниями из оборонной отрасли, - сказал Писториус. - Мы не рассматриваем этот проект как альтернативу MGCS. Мы с Себастьеном Лекорню твердо намерены продолжить проект MGCS и заложить основы одной из самых современных бронетанковых систем в мире".

Он добавил, что Франция и Германия сохраняют проект открытым для участия других европейских государств. Комментируя разногласия, возникшие между французской Nexter и германскими Rheinmetall и KMW, глава германского оборонного ведомства подчеркнул, что, хотя промышленники сами ставят перед собой задачи в рамках проекта, именно правительства двух стран "задают темп" и принимают решения по этапам его реализации.

Данная боевая машина будет рассчитана "на 30-40 или даже 50 лет" эксплуатации, отметил он. "В случае с MGCS речь идет не просто о преемнике немецкого Leopard или французского Leclerc, а, конечно, об определении системы вооружений нового поколения с серьезными технологическими прорывами, - сказад он. - В четверг в Эврё [на севере Франции] мы проведем политическое обоснование оперативных требований, высказанных штабами наших двух армий. Это позволит нам определить основные зоны ответственности за огневую мощь, связь и прочее".

Комментируя сроки принятия на вооружение нового танка, французский министр заявил лишь, что стороны определят график, исходя из собственных потребностей по замене вооружений, учитывая, что ФРГ сейчас поставляет танки Leopard в Украину, а Франция проводит модернизацию своих Leclerc для сохранения их в строю до 2040 года. "График поставок MGCS должен соответствовать окончанию сроков эксплуатации Leopard и Leclerc. В новом французском законе о военном планировании [2024-2030 годы] на этот проект уже выделено почти полмиллиарда евро", - уточнил он.