Взрыв на заводе в Иране

В Иране произошел взрыв на заводе, по меньшей мере 21 человек получил травмы.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел на металлургическом заводе к юго-западу от Тегерана. На место происшествия были направлены четыре машины скорой помощи.

Пострадавшие получили ожоговые травмы различной степени тяжести, состояние одного из них тяжелое.