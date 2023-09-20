https://news.day.az/world/1599641.html Взрыв на заводе в Иране - десятки пострадавших
Взрыв на заводе в Иране - десятки пострадавших
В Иране произошел взрыв на заводе, по меньшей мере 21 человек получил травмы.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на иранские СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел на металлургическом заводе к юго-западу от Тегерана. На место происшествия были направлены четыре машины скорой помощи.
Пострадавшие получили ожоговые травмы различной степени тяжести, состояние одного из них тяжелое.
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