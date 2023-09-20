Румыния приостановила импорт украинского зерна на 30 дней. Об этом сообщает Kresy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как передает информационный портал, об этом решении заявил румынский министр сельского хозяйства Флорин Барбу. По его словам, в течение 30 дней власти обеих стран должны установить точные условия относительно ограничительных экспортных лицензий.

Министр также указал, что власти Румынии и Украины должны разработать план лицензирования импорта. Барбу отметил, что это будет возможно лишь в обоснованных и проверенных случаях. К примеру, это может применяться к фермерам, которые документально подтвердили, что испытывают дефицит кормов.