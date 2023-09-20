Власти ФРГ изучают поглощение компании, транспортировавшей газ «Северного потока»

Власти ФРГ изучают возможность полного поглощения оператора газовых сетей Wiga, транспортировавшего часть газа из "Северного потока" на территорию страны. Об этом сообщает газета Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников газеты, эта сделка может быть совершена через компанию Sefe, бывшую Gazprom Germania, которая была национализирована во время энергетического кризиса. Уточняется, что фирма уже имеет в собственности долю Wiga в размере 50%.

Руководитель департамента экономической стабилизации и энергетической безопасности Германии Филипп Штайнберг подтвердил, что власти сейчас рассматривают данный вопрос, а также обсуждают с Европейской комиссией, будет ли такая сделка "осуществимой и разумной".