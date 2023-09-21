ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом следует из сообщения на сайте американского регулятора.

Федеральная резервная система улучшила прогноз роста ВВП США на 2023 год до 2,1% с 1,0%. Прогноз на 2024 год был улучшен до 1,5% с 1,1%, на 2025 год сохранен на уровне 1,8%.

В 2026 году ФРС также ожидает роста экономики на уровне 1,8%. Прогноз по безработице в США снижен в 2023 году снижен до 3,8% с 4,1%, в 2024 и 2025 годах - до 4,1 с 4,5%. В 2026 году ФРС прогнозирует безработицу на уровне 4%.