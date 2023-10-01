Азии предрекли трудности с электроснабжением

Производство гидроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) упало самыми быстрыми за последние несколько десятилетий темпами, сократившись с января по июль 2023 года на 17,9 процента. Основной причиной стало резкое снижение выработки на китайских и индийских электростанциях на фоне экстремальных погодных условий, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основной причиной подобной динамики стали аномальная жара и затяжные засухи, из-за которых два ключевых производителя электроэнергии АТР - Китай и Индия - столкнулись с сокращением водных ресурсов в местных хранилищах. Проблема усугубляется тем, что на эти страны приходится около 75 процентов выработки всей электроэнергии в Азии.

Кроме того, эти государства в меньшей степени используют возобновляемые источники энергии (ВИЭ) для восполнения дефицита гидроэнергии. В итоге ради борьбы с нехваткой энергии странам АТР пришлось увеличить производство на теплоэлектростанциях (ТЭС), работающих на ископаемых видах топлива, на 4,5 процента.