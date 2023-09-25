Китай и США увеличили активность на ядерных полигонах

Китай, Соединенные Штаты и Россия за последние годы построили новые объекты и прорыли новые туннели на своих ядерных полигонах. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что на фотографиях изображены полигон КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, российский - на архипелаге Новая Земля, а также полигон США в Неваде. Как отмечает телеканал, такая активность произошла в то же время, когда напряженность между тремя странами достигла самого высокого уровня за последние десятилетия.

Как заявил эксперт из Центра исследований нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис, подобные действия не обязательно говорят о готовности держав нарушить мораторий на ядерные испытания. В свою очередь, МИД Китая раскритиковало подобные сообщения как "раздувающий "ядерную угрозу Китая"" и назвало его "крайне безответственным".